O Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tem reunião com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Veja os principais eventos desta sexta-feira (25):

1. Presidente do BC, Ilan Goldfajn, tem reunião com o ministro José Serra (Relações Exteriores).

2. O Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, apresenta a visão do governo para acelerar o desenvolvimento da inovação no Brasil no 8º Fórum de Inovação da Amcham (SP).

4. O Tesouro Nacional divulga o resultado das contas do Governo Central de outubro.

5. A Receita Federal divulga a arrecadação tributária de outubro.

6. O IBGE divulga Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2015.

7. O juiz federal Sérgio Moro ouve os depoimentos do doleiro Alberto Youssef, de Fernando Baiano, de Milton Pascowitch e do pecuarista José Carlos Costa Marques Bumlai, como testemunhas de acusação, em ação penal na qual é réu o ex-presidente Lula.

8. FGV divulga Sondagem do Comércio de novembro.