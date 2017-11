1. O presidente Michel Temer se reúne com Luis Videgaray, Ministro das Relações do México, às 10h. Depois, o presidente viaja para São Paulo para avaliar a necessidade de um eventual cateterismo. O presidente também faz uma avaliação do procedimento urológico que realizou no mês passado.

Veja mais destaques da agenda política desta sexta-feira:

2. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, participa, em São Paulo, do seminário “Perspectivas 2018”, promovido pelo Instituto Millenium. A partir das 14h30, participa de encontro com representantes do Cade, CVM e BC com o setor privado promovido pela International Chamber of Commerce – ICC Brasil e pelo Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional (IBRAC). Em seguida, terá reunião com o economista-chefe do Banco Safra, Carlos Kawall, e o economista do banco, Juliano Sucupira.

3. Dirceu Amorelli toma posse como diretor da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. (ANP).

5. O Banco Central divulga o resultado de transações correntes em outubro.

6. FGV divulga Sondagem da Indústria de novembro.

7. O Ministério da Educação divulga o retrato dos cursos de graduação no Brasil em 2016, com base nos resultados do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade).