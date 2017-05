Michel Temer reúne-se com parlamentares

O presidente Michel Temer tem 18 reuniões com parlamentares.

Os principais eventos desta quarta-feira são os seguintes:

1. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tem reunião com a Missão de Avaliação Anual do FMI

2. A Comissão de Agricultura da Câmara realiza audiência pública para discutir as questões relativas ao Plano Safra da Agricultura Familiar 2017/2018; e o Plano Agrícola e Pecuário (PAP) 2017/2018 com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi; o secretário especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, José Ricardo Ramos Roseno; e o presidente da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), João Martins.

3. As Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços; e de Finanças e Tributação da Câmara realizam audiência pública para discutir a desoneração da folha de pagamento prevista na Medida Provisória 774/17 Foram convidados os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles; e da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira.

4. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara realiza audiência pública para discutir os débitos previdenciários dos municípios brasileiros com os ministros do Planejamento, Dyogo Oliveira; da Secretaria de Governo da Presidência da República, Antônio Imbassahy; o secretário da Receita Federal do Brasil, Jorge Rachid; entre outros.