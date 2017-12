CNI/Ibope: cresce a avaliação positiva do governo Temer

Pesquisa divulgada hoje pela CNI/Ibope trouxe uma boa notícia para o presidente Michel Temer (PMDB): a avaliação positiva (ótimo/bom) do governo cresceu três pontos percentuais em relação a setembro. O mesmo aconteceu com a regular. Embora a avaliação negativa (ruim/péssimo) também tenha caído três pontos, o índice ainda continua acima dos 70%.

Indicadores econômicos

O aumento na popularidade do governo pode ser atribuído à melhora dos indicadores econômicos, como emprego, inflação e queda dos juros. Mesmo que lentamente, a opinião pública começa a sentir no seu dia-a-dia os reflexos dessa melhoria.

Segundo a pesquisa, a popularidade de Temer cresceu sobretudo entre as pessoas com mais de 55 anos. Nessa faixa etária, a avaliação positiva do governo saltou de 4% para 10%.

A confiança em Michel Temer também cresceu (de 6% para 9%). Por outro lado, caiu o índice dos entrevistados que não confiam no presidente (92% para 90%).

Previdência: agenda impopular

Uma explicação para os índices negativos de desaprovação do governo é a agenda impopular do Palácio do Planalto (principalmente a reforma da Previdência) e temas relacionados à corrupção. Não por acaso, a notícia mais lembrada pelos entrevistados foi Previdência (19%) e corrupção (12%).

Como a economia continuará tendo uma trajetória lenta de recuperação, a tendência é que a avaliação positiva do governo continue baixa. Além disso, 69% acreditam que a gestão Temer continuará ruim/péssima. 20% afirmam que o governo será regular, enquanto apenas 7% apostam que será ótimo ou bom.