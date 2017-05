Michel Temer completa um ano na Presidência

Com baixa popularidade e agenda de reformas em estágio avançado Michel Temer alcança um ano de governo.

Os principais eventos desta sexta-feira são os seguintes:

1. O Presidente Michel Temer faz reunião ministerial de balanço de um ano de governo.

2. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, Carlos Viana de Carvalho, diretor de Política Econômica, e Tiago Berriel, Diretor de Assuntos Internacionais, participam do 19º Seminário de metas para a inflação do Banco Central.

3. O IBGE divulga Pesquisa Mensal de Serviços de março.