Minha Casa, Minha Vida: governo entrega 22.500 unidades

1. O governo entrega 22.500 unidades habitacionais em todo o país pelo programa Minha Casa, Minha Vida.

Veja outros destaques da agenda de hoje:

2. O presidente Michel Temer participa da assinatura do Programa de Saneamento para Todos às 9h30. Às 10h tem reunião com o deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) e, às 10h30, com o senador Raimundo Lira, líder do PMDB no Senado.

4. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara realiza audiência pública para debater a cobrança de multas e encargos no âmbito da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional com o secretário da Receita Federal Jorge Rachid; o procurador-geral da Fazenda Nacional, Fabrício da Soller; e o vice- presidente da Associação Comercial de Sâo Paulo, Roberto Mateus Ordine, entre outros.

5. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara realiza audiência Pública para obter esclarecimentos acerca dos critérios dos programas habitacionais conduzidos pelo Ministério das Cidades com o ministro Alexandre Baldy.

6. A Comissão Especial da Câmara sobre Regulação de Moedas Virtuais pelo Banco Central (PL 2303/15) realiza audiência pública sobre o tema com o advogado em Direito Bancário, do Mercado Financeiro e de Capitais e professor do Insper, Marcelo Godke, o advogado especialista em Direito de Mercado Financeiro e de Capitais e sócio do Tozzini Freire Advogados, Rodrigo Vieira, e o presidente da Associação Brasileira de Equity Crowdfunding, especialista em Direito Digital e das novas Tecnologias, Diego Perez.

7. O presidente do Banco central, Ilan Goldfajn, reúne-se com o ministro da Transparência e Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Eduardo Guardia, a secretária do Tesouro nacional Ana Paula Vescovi, e executivos da Caixa para debater sobre o Fundo de Compensação de Variações Cambiais.

8. A Secretaria de Aviação Civil divulga estudo da demanda do setor aéreo nos próximos 20 anos.

9. O Ministério do Trabalho divulga os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de novembro.

10. A Secretaria do Tesouro Nacional divulga a dívida pública de novembro.

11. O Banco central divulga o Investimento Direto no País em Novembro.