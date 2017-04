1. Os ministros Bruno Araújo (PSDB, Cidades), Mendonça Filho (DEM, Educação) e Fernando Bezerra Filho (PSB, Minas e Energia) foram exonerados hoje para participar da votação da Reforma Trabalhista na Câmara.

Reforma trabalhista: Temer exonera temporamente três ministro para votação. https://t.co/WWGl1PZLD2 pic.twitter.com/IRoCr35VL1 — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) April 26, 2017

2. O senador Paulo Paim (PT-RS) foi escolhido para presidir a CPI da Previdência. O vice-presidente será Telmário Mota (PTB-RR) e o relator será Hélio José (PDMB-DF). O objetivo da CPI é investigar a situação financeira da Previdência Social.

3. A CCJ do Senado aprovou o relatório de Randolfe Rodrigues (Rede-AP) sobre a PEC 10/2013, que extingue o foro privilegiado e pedido de calendário especial para votação da matéria no Plenário. O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), colocou para votação o projeto que trata dos crimes de abuso de autoridade (PLS 85/2017). Com respaldo das principais lideranças da base aliada e da oposição, o plenário do Senado aprovou o projeto, foram 54 votos a favor e 19 contra. A proposta segue para discussão na Câmara.

Senado aprova lei de abuso de autoridade sem artigo polêmico. https://t.co/lPQVazjBNI pic.twitter.com/PlFfHXGrJN — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) April 26, 2017

4. Em abril, o presidente Michel Temer alcançou a maior taxa de rejeição do seu governo, com 87%, segundo pesquisa Ipsos. Comparando o número atual de reprovação do peemedebista com o de março, percebe-se uma elevação de nove pontos percentuais neste quesito (de 78% para 87%).

5. O Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos pediu ajuda ao Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto para fechar os dois principais aeroportos do país, o Aeroporto de Guarulhos, e o de Congonhas, na sexta-feira, quando está marcada greve geral.

MTST e aeroviários vão tentar fechar aeroportos de SP na sexta https://t.co/NN9nvui32Rpic.twitter.com/OIM7f9Ywyl — Folha de S.Paulo (@folha) April 26, 2017

Com informações da Folha e O Globo.