Agenda Política Brasileira: Moro ouve Lula em defesa de Cunha

O juiz Sérgio Moro ouve, por videoconferência, o ex-presidente Lula como testemunha de defesa do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha. Veja os eventos desta quarta-feira (30):

1. O Secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Moreira Franco, e ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella, falam sobre as regras para leilão de concessão dos aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre.

2. Sessão do Congresso Nacional para votar vetos presidenciais e conclusão do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

4. O Senado pode votar: primeiro turno da PEC que acaba com a reeleição (nº 113A); PEC que desvincula os salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal (nº 62/15) e; PEC que veda edição de medidas provisórias sobre contratos (PEC nº 111/15).

5. A Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas ouve o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, e outras autoridades sobre bioquerosene e as mudanças climáticas.

6. O relator da MP nº 746/16, que trata da Reforma do Ensino Médio, senador Pedro Chaves (PSC-MS), apresenta seu parecer na Comissão Mista que discute a matéria.

7. O Comitê de Política Monetária do Banco Central anuncia taxa básica de juros (Selic).

8. O Supremo Tribunal Federal julga a constitucionalidade de resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que proibiu o uso de aditivos em produtos fumígenos.

9. O IBGE divulga o PIB do terceiro trimestre do ano.

10. A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) apresenta balanço do desempenho do setor de bens de capital mecânicos referente a outubro e as perspectivas para 2017.