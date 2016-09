Agenda Política Brasileira: Moro ouve Palocci

O ex-ministro Antonio Palocci, preso na 35ª fase da Operação Lava Jato, será ouvido pelo juiz Sério Moro. Os principais eventos desta quinta são:

1. Último dia para veiculação de propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV com vistas às eleições municipais. A TV Globo realiza debates em algumas cidades do país.

2. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, reúne-se com o presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Leonardo Porciúncula Gomes Pereira. Depois encontra-se com o presidente da Casa da Moeda, Alexandre Borges Cabral.

4. O STF julga Recurso Extraordinário que questiona a incidência de Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre as atividades de planos de saúde.

5. O Tesouro Nacional divulga o resultado das contas do governo central em agosto.

6. O Banco Central divulga o resultado das contas do setor público consolidado em agosto.

7. FIESP divulga indicador de Nível de Atividade de Agosto.

8. FMI divulga estudo sobre governança nas empresas de países emergentes.

9. Reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN).

10. Divulgação do IGP-M de setembro.⁠⁠⁠⁠