Moro interroga Palocci

Sérgio Moro interroga Antonio Palocci e Branislav Kontic, seu ex-assessor, em ação que apura se o ex-ministro de Lula e Dilma recebeu propina da Odebrecht para atuar a favor da empreiteira. Os principais eventos desta quinta-feira são os seguintes:

1. O senador Renan Calheiros, líder do PMDB, faz palestra sobre Reforma da Previdência para a Força Sindical, em São Paulo.

2. A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara ouve o presidente dos Correios, Guilherme Campos, sobre a situação da empresa.

3. Leilão do novo terminal do Porto do Rio de Janeiro para importação de trigo.

4. IBGE divulga IPCA-15 de abril.

5. FGV divulga monitor do PIB de fevereiro

6. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) apresenta dados operacionais das empresas aéreas associadas registrados em março

7. A Confederação Nacional da Indústria divulga Indicador de Custos Industriais referente ao 4º trimestre de 2016

8. Assembleia Geral Ordinária da Vale, que poderá ter a eleição do primeiro representante dos acionistas minoritários em seu conselho de administração. A empresa também divulga relatório de produção relativo ao 1º trimestre