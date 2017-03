O que o mundo está falando sobre a “Carne Fraca”?

Veja como sete jornais internacionais estão cobrindo o escândalo da carne brasileira e seus desdobramentos.

New York Times: um “soco no estômago”

É assim que o jornal americano define os efeitos da crise no mercado de carnes brasileiro com a queda das exportações. De U$ 63 milhões de dólares diários caíram para U$ 74 mil dólares, no dia 21 de março. O jornal destaca a importância do agrobusiness para o país e traz algumas informações sobre a operação da polícia federal (PF) que denunciou o caso.

El País: Espanha analisa lotes de carnes brasileiras

A publicação espanhola concentra-se em esclarecer as medidas que o governo espanhol e a União Europeia (UE) tomaram com relação às carnes procedentes do Brasil. Aponta que os procedimentos de inspeção foram intensificados e que até o momento nenhuma irregularidade foi encontrada em nenhum dos lotes analisados.

El Mundo: China volta a comprar carne do Brasil

O jornal informa sobre a suspensão das barreiras de importação por parte da China e destaca a atuação de Blairo Maggi e do presidente Michel Temer na contenção de danos provocados pela crise.

Clarín: BRF afirma que produtos são seguros

O periódico argentino destaca a reabertura do mercado chinês, segundo maior importador de carne brasileira, depois de Hong Kong, que ainda está com a importação suspensa. O Clarín também esclarece o comunicado da BRF para os consumidores argentinos, já que a empresa possui algumas fábricas e marcas no país. Em nota, a BRF informa que nenhum produto da planta de Mineiros (GO) interditada pelo governo brasileiro, é comercializado na Argentina.

Le Figaro: Brasil denuncia restrições

O jornal francês fala sobre o pedido do Brasil aos países membros da Organização Mundial do Comércio (OMC) para que não apliquem medidas restritivas arbitrárias contra a carne brasileira, o que contraria as regras da organização. O apelo foi lançado em Genebra, durante uma reunião do comitê de medidas sanitárias e fitossanitárias da OMC.

Le Monde: China retoma importações brasileiras

O Le Monde também anunciou que China, Chile e Egito já estão levantando as barreiras de importação dos produtos brasileiros. Já Hong Kong ainda está com as importações suspensas e fará um recall dos produtos que já estiverem à venda.

Deutsche Welle: grande queda nas exportações

A rede pública de notícias alemã faz uma análise sobre o impacto do escândalo para as exportações do setor. E o desafio que o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, terá para recuperar a confiança do mercado externo.