Murillo de Aragão no Painel da Globonews

O presidente da Arko Advice e colunista do Blog da Política Brasileira, Murillo de Aragão, estará neste fim de semana no programa “Painel”, da Globonews, com Wiliam Waack, que vai ao ar neste sábado (25/03, às 23hs) e no domingo (26, às 11hs e 19hs).

Carlos Ary Sundfeld, professor de direito administrativo da PUC de São Paulo, e José Eduardo Faria, titular do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da USP, também participam do debate.

Eles passam a limpo três anos da Operação Lava-Jato, com o bate-boca entre o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e o presidente do TSE, Gilmar Mendes, sobre vazamentos de informações sigilosas, tentativas de anistia do caixa 2 e cenários para as eleições 2018.