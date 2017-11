Murillo de Aragão faz palestra na Academia Brasileira de Letras

1. Murillo de Aragão, sócio fundador da Arko Advice, faz palestra na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, sobre a conjuntura nacional.

Destaques da agenda do dia

2. O presidente Michel Temer participa, às 11h, da Abertura da Semana Global do Empreendedorismo. Ele também tem reunião com Marcelo de Carvalho, vice-presidente da RedeTV (14h30). Às 15h, tem encontro com Raimundo Carreiro, presidente do TCU.

3. A 1ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) analisa os pedidos de prisão dos deputados estaduais pelo PMDB Jorge Picciani, Paulo Melo e Edson Albertassi.

5. Veiculação do programa partidário do PTB, em cadeia de rádio e TV, com duração de dez minutos.