Esta semana termina o prazo para apresentação de emendas à Reforma da Previdência na Comissão Especial que analisa a matéria. Trata-se da proposta mais importante do governo Temer visando o equilíbrio fiscal e a retomada do crescimento. O cientista político Murillo de Aragão, presidente da Arko Advice, analisa as chances da PEC ao responder as três questões mais importantes sobre sua tramitação daqui para a frente:

Relacionado