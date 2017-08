Presidentes do Senado e Câmara discutem a pauta econômica

1. O presidente Michel Temer participa, no Rio de Janeiro, de solenidade de abertura da 36ª edição do Encontro Nacional de Comércio Exterior (ENAEX 2017). Às 15h30, em Brasília, Temer se reúne com Dyogo Oliveira (Planejamento), Henrique Meirelles (Fazenda), Eliseu Padilha (Casa Civil), Moreira Franco (Secretaria-Geral) e Romero Jucá, líder do governo no Senado.

2. Os presidentes do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), se reúnem com líderes do governo do governo para discutir a pauta econômica.

3. O IBGE divulga o IPCA de julho.

Outros eventos

4. Executiva do PSDB se reúne em Brasília para discutir a convocação de congresso nacional e convenções partidárias para as eleições em todos os níveis, com fixação de calendário eleitoral, revisão e atualização do programa e estatuto partidários.

5. O Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, tem audiência em Brasília com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, quando serão discutidos assuntos de interesse do Estado na área da saúde.

6. A Comissão Especial da Reforma Política na Câmara se reúne para discutir e votar o parecer apresentado pelo relator, deputado Vicente Cândido (PT-SP).

7. A Comissão Especial que discute a Medida Provisória nº 777/17, que institui a Taxa de Longo Prazo para empréstimos do BNDES, pode votar o parecer do relator, deputado Betinho Rosado (PSDB-PE).

8. O Supremo Tribunal Federal julga a constitucionalidade de dispositivos constitucionais da Bahia, do Distrito Federal e do Rio Grande do Sul sobre autorização prévia das respectivas casas legislativas estaduais para que os governadores possam ser julgados pelo Superior Tribunal de Justiça.

9. O Estado do Rio de Janeiro realiza, a partir de 13 horas, o leilão para escolha do banco responsável pela administração dos serviços financeiros do Executivo, incluindo a folha de pagamento dos servidores. A Secretaria de Estado de Fazenda espera arrecadar ao menos em torno de R$ 1,4 bilhão.