O deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS), está no seu quarto mandato e é membro do Conselho de Ética, das comissões de Segurança Pública e Combate Ao Crime Organizado, e de Agricultura. Conhecido pelo seu trabalho de combate à corrupção, trabalhou na CPMI dos Correios e é hoje o relator na comissão especial do pacote de Medidas Contra a Corrupção. O Projeto de Lei 4850/2016 é derivado das 10 medidas contra a corrupção elaboradas pelo Ministério Público Federal que colheu assinaturas de mais de 3 milhões de pessoas. O deputado vem defendendo pontos chave das medidas e enfrenta resistência dos colegas parlamentares. Veja sua presença online.

Bola Fora Bola Dentro Acusado de quebra de decoro parlamentar por divulgar conteúdo de documentos sigilosos do deputado José Dirceu dos quais teve acesso pro meio da CPI dos Correios. O processo foi arquivado. Está enfrentando todos os que são contra a proposta original das 10 medidas contra a corrupção do MPF.

Site

O site do deputado está dando destaque ao projeto de combate à corrupção e divulga as atividades e o andamento das propostas.

Twitter

No perfil de Onyx, além da divulgação de notícias e vídeos sobre as 10 medidas também há frases e divulgação da agenda do deputado.

Com o pessoal da Lava Jato. Agora. pic.twitter.com/oOGO9NpVS3 — Onyx Lorenzoni (@onyxlorenzoni) November 14, 2016

Leitura do Relatório das #10medidas contra à corrupção. https://t.co/iogWI0jp0t Ao vivo — Onyx Lorenzoni (@onyxlorenzoni) November 23, 2016

Instagram

No Instagram do deputado, a divulgação das reuniões, informações sobre a agenda e alguns vídeos com a informações e defesa do projeto de lei anticorrupção.

Uma legislação eficiente e eficaz para combater a corrupção. É isso que queremos. #10medidascontraacorrupção Um vídeo publicado por Dep Fed Onyx Lorenzoni (@onyxlorenzoni) em Nov 11, 2016 às 3:01 PST

Facebook

O perfil do deputado Onyx Lorenzoni funciona em uníssono com as suas outras redes sociais. Divulgação de agenda, defesa dos seus projetos e iniciativas, além de interação com eleitores.

Lorenzoni no Roda Viva

Onyx Lorenzoni foi o entrevistado da semana no Roda Viva. Assista a entrevista completa.