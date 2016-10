Clipping: Oposição pede ao STF suspensão da PEC dos gastos

Deputados de partidos da oposição, PT e PCdoB, pediram ao pediram ao STF uma liminar para suspender a tramitação da PEC 241. O projeto que limita os gastos de toda a administração federal por 20 anos foi aprovada pela comissão especial esta semana e pode ser votada na próxima semana. Segundo os parlamentares a PEC agride a separação de poderes e o prazo de duas décadas impedirá que os parlamentares exerçam em plenitude a representação popular no Legislativo. (Folha)

O fortalecimento do governo Temer e início das votações sobre as medidas do ajuste fiscal trouxeram um clima de otimismo ao mercado e com ele o investidor estrangeiros de volta à Bolsa Brasileira. Na primeira semana de outubro a valorização da Bovespa chegou a 4,70%, acumulando 41% em 2016. O desempenho do mercado acionário local foi favorecido pelas ações da Petrobrás, que subiram 12% nos cinco primeiros dias do mês. A melhora da percepção com o País se traduz em ingresso de recursos. Na última quarta-feira (5), os estrangeiros trouxeram R$ 738,774 milhões à Bolsa, levando o acumulado dos três primeiros pregões de outubro para R$ 1,086 bilhão. (Estadão)

Inflação registra menor taxa para setembro desde 1998

O IBGE informou que, em Setembro, a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficou em 0,08%. A taxa é a menor para o mês desde 1998, quando registrou deflação de 0,22%. Em doze meses o resultado acumulado está em 8,48%. Em 2016, a alta acumulada é de 5,51%. O principal fator que favoreceu a deflação foi a queda nos preços dos alimentos. Só o preço do leite caiu 7,89%, contribuindo com -0,10 ponto percentual sobre o resultado do mês. Batata inglesa, alho também recuaram. Além disso a estabilidade do dólar também produziu um efeito sobre a queda de preços dos alimentos. (O Globo)