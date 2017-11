O ministro da fazenda, Henrique Meirelles, continua sua cruzada para defender a reforma da previdência o mais ampla possível. Ele alerta que hoje aposentadoria e outros benefícios sociais ocupam 50% do orçamento da União e a sem a reforma podem chegar a 80%.

“É isso que eu tenho dito aos parlamentares”, disse. “E se colocar mais 10 anos, não haverá dinheiro para educação, saúde ou infraestrutura, todos os recursos serão para pagar aposentadoria”, declarou Meirelles.

Em 10 anos, Previdência e outros benefícios vão somar 80% do Orçamento, diz Meirelles https://t.co/mLDbkyAtka pic.twitter.com/tkGuvl9rYt — Estadão (@Estadao) November 24, 2017

Ex-gerente da Transpetro em prisão por tempo indeterminado

O juiz federal Sérgio Moro modificou de temporária em preventiva por tempo indeterminado a prisão do ex-gerente da Transpetro, José Antônio de Jesus. Segundo o magistrado o boqueio de bens teve resultado insuficiente pra a acusação e que informações demonstram que outros crimes podem ter sido perpetrados pelo acusado no âmbito da Lava-Jato.

Dodge pede condenação de Gleisi

A nova procuradora-geral Raquel Dodge apresentou hoje ao STF as alegações finais contraa a senadora Gleisi Hoffman e seu marido, ex-ministro, Paulo Bernardo. Segundo Dodge os dois são responsáveis receber 1 milhão em recursos desviados da Petrobrás que foram utilizados na campanha da petista. A procuradora também pede a aplicação de uma multa de 4 milhões pelos cimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Dodge pede ao Supremo condenação de Gleisi e reparação de R$ 4 milhões https://t.co/Y8iXGuFAff — Folha de S.Paulo (@folha) November 24, 2017

Governo do Rio diz que Garotinho se auto-lesionou

Outro episódio supostamente histriônico do ex-governador Anthony Garotinho aconteceu após um dia de encarceramento. A família e o advogado de Garotinho denunciam que o político teria sido agredido em sua cela, em uma ala em que somente ele está preso, separado dos demais acusados da Lava Jato. Segundo ele estaria sendo repreendido por declarações que fez e que teriam levado à prisão de outros acusados, além de uma desavença com integrantes do sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Segundo presidente do Sindicato dos Servidores do Sistema Penal Do Rio, Gutembergue de Oliveira, o que foi registrado pelas câmeras de Benfica desmente a versão de garotinho e ele teria se auto-lesionado para forçar uma decisão de prisão domiciliar em vista de risco de vida. O governo também está verificando se Garotinho realmente tem nível superior ou se será transferido para outra ala do presídio.

Governo do Rio informa à Justiça que Garotinho se autolesionou no presídio. https://t.co/TEVjuyaHCQ pic.twitter.com/pIg8BbgArO — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) November 24, 2017

Com informações do Estadão, O Globo e Folha.