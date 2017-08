Governo encaminha Orçamento da União para 2018

Destaques da agenda do dia

1. Governo encaminha ao Congresso o Orçamento da União para 2018.

2. O IBGE divulga o resultado da Pnad Contínua (desemprego) referente ao último trimestre, encerrado em julho.

3. Veiculação do programa partidário do Solidariedade, em cadeia de rádio e TV, com duração de dez minutos.

4. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga o Índice Nacional de Expectativa do Consumidor.

5. O Ministério da Educação e Inep divulgam dados do Censo da Educação Superior de 2016.

6. Fiesp divulga Indicador de Nível de Atividade de julho.