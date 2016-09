Os espertos

Os profissionais venceram com um golpe rápido, insinuante e mortal, desferido quando o jogo já havia terminado. Os espíritos estavam desarmados e a confrontação havia ultrapassado seu ponto crítico. A senadora Katia Abreu (MT-TO) subiu a tribuna e pronunciou o discurso piedoso. Apelou para os bons sentimentos dos colegas que poderiam contribuir para reduzir o infortúnio de Dilma Rousseff, aquela altura já devidamente impedida e fora do poder. Seu reinado havia terminado quando o placar eletrônico revelou que 61 senadores votaram a favor do impeachment. Somente vinte deles se manifestaram em sentido contrário.

No primeiro momento, pareceu que a senadora de Tocantins estava, de fato, apelando para que o Senado deixasse uma brecha para que Dilma Rousseff pudesse trabalhar e complementar sua aposentadoria de cinco mil reais, conforme o cálido discurso pronunciado na tribuna. O senador João Capiberibe, do Amapá, também argumentou no sentido humanitário. E, de repente, Renan Calheiros acolheu a ideia e se manifestou a favor. Mudou o voto de boa parte do PMDB. A história é complicada, porém esperta.

O texto do parágrafo único do artigo 52 da Constituição Federal é simples e objetivo: ”nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará como Presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis”. Não é possível, nem razoável, fatiar este conceito explicitado de maneira tão clara no texto constitucional.

O texto da Constituição Federal foi modificado por uma interpretação do presidente do Senado. E não houve o número mínimo de 54 votos exigido para modificar artigo da carta magna. Do ponto de vista do regimento interno, a situação também é complicada. Na votação de um DVS (destaque para votação em separado) quem o requer é obrigado a fazer a maioria dos votos. O resultado foi 42 a 36. Sob este aspecto, o DVS foi rejeitado e não aprovado. Quem entende de regimento no Senado Federal sabe disso muito bem.

Estas seriam as questões formais da decisão polêmica. A esperteza está em fazer com que o parlamentar que venha a perder o mandato não perca, também, seus direitos políticos. Em outras palavras, Eduardo Cunha poderá ter seu mandato cassado pela Câmara e se candidatar na próxima eleição em 2018. Ele e todos aqueles que estão sendo formalmente acusados pelos juízes que trabalham na operação lava jato. Na realidade, a esperteza disfarçada pelo inteligente discurso de Katia Abreu provoca consequências profundas na política nacional.

Curiosamente, Katia Abreu e Michel Temer foram namorados anos atrás. Temer não gostou da travessura da ex. Não foi avisado do que estava em curso. Na realidade, além de atender Dilma, e protegê-la contra a lava jato, os exegetas descobriram o caminho para se defender do ministério público. A confusão está instalada. E de novo os parlamentares praticaram seu esporte predileto. Recorreram ao Supremo Tribunal Federal. Os defensores de Dilma querem anular o julgamento com base em argumentos técnicos. O pessoal do PSDB descobriu que abriram a brecha para que a ex-presidente seja até candidata a presidência da República nas próximas eleições.

Michel Temer é filho de libaneses que migraram para o Brasil. É professor de direito constitucional, gosta de ler, escrever e até cometer algumas poesias. É um homem do diálogo. Chegou ao Congresso, como suplente do deputado Tidei de Lima (PMDB-SP) e participou dos trabalhos da Assembleia Constituinte. Ele vai enfrentar várias guerras nos próximos tempos. Ele tem apenas 24 meses de mandato para vencer inflação, recessão e desemprego. Ele é bom de negociação. Afinal de contas está há 15 anos na presidência do PMDB, o que é uma façanha excepcional.

O resultado das votações no Senado demonstra que uma página virou na política brasileira. Michel Temer é um sobrevivente da Constituinte. Talvez uma das últimas testemunhas oculares. Ele viu a ascensão de Lula e a tragédia de Tancredo Neves. Agora, o Partido dos Trabalhadores terá que procurar seu caminho. A nova geração chegou. Da velha guarda restou apenas a prova provada de que os profissionais e os espertos ainda operam na política brasileira.