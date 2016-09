Não me lembro de ter visto, aqui ou em outro lugar, policiais serem aplaudidos com vigor e decisão pelo povo. Aconteceu no desfile de Sete de Setembro. Inesperado. Superou os previsíveis protestos do Fora Temer e as respostas, também previsíveis, de que a nova bandeira jamais será vermelha. Policial sendo aplaudido, convenhamos, é novidade. Brasileiros renderam-se aos feitos da Polícia Federal que não tortura, não bate, nem faz escândalos. Apenas investiga, prende e coloca o indigitado cidadão à disposição da Justiça.

A situação é nova. Tão nova que a direção da Polícia Federal colocou uma mensagem de agradecimento no site da instituição. Os brasileiros perceberam que a operação Lava-Jato está revelando o Brasil real. Os políticos perderam a capacidade de mentir, desviar verbas e manipular a realidade. Foi a PF que abriu a cortina dos imensos malfeitos na administração nacional. E o pessoal gostou. Os aplausos superaram as vaias e outras palavras de ordem. O brasileiro quer paz, tranquilidade e colocar os maus políticos na cadeia.

O dia seguinte do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff revela um país meio perdido entre as novidades. Desde 2014 o país não vive uma semana tranquila, seja na política, seja na economia. Os sustos foram recorrentes, o dólar explodiu, passou de quatro reais, a economia encolheu, o país mergulhou na recessão e o desemprego atingiu números alarmantes. O Partido dos Trabalhadores foi atingido no seu âmago. Seus três últimos tesoureiros estão processados. Alguns deles, presos. A antiga diretoria está sentenciada e atrás das grades. Grandes empreiteiros estão passando férias na penitenciaria de Curitiba.

É difícil conviver com uma tragédia destas proporções. O Brasil da propaganda oficial informava a existência de uma sociedade livre, leve, risonha e feliz. Ascensão social garantida e economia em franco progresso. Nada disso ocorreu. O país regrediu. Perdeu posições no ranking das maiores economias do mundo. Perdeu, também, os graus de investimento atribuído pelas principais agências internacionais de risco. Depois do impeachment, a votação da cassação de Eduardo Cunha entra na ordem do dia. E a crise política retoma sua dimensão.

Os exaltados da política tendem a convergir para uma posição de menor visibilidade. Todos estão contabilizando prejuízos. Eles serão mais evidentes depois que as urnas forem abertas. Os vitoriosos nos municípios terão meios e modos para influir no surgimento líderes que vão substituir os atuais. O governo Temer, que será a ponte para o futuro, é o derradeiro protagonista da geração da Constituinte de 88. O PT não conseguiu fazer com que seu modelo ganhasse pernas e fosse sustentável. O modelo de socialismo do século passado não mais se aplica nem mesmo aos países retrógados da América Latina.

As Olimpíadas e as Paralimpíadas trouxeram novo ânimo e melhoraram a autoestima do brasileiro. Os jogos foram bem avaliados no mundo inteiro. As festas de abertura e encerramento foram espetaculares. O brasileiro gostou de exibir iniciativas bem sucedidas. Atribuir responsabilidade pelo fracasso a terceiros já não funciona. As pessoas querem bons resultados. Escolas públicas eficientes, instituições que funcionam e, naturalmente, policia que investiga, prende e processa. No mundo desenvolvido é assim.

O Brasil vai redescobrir o país normal nos próximos tempos. As manifestações vão diminuir de tamanho na medida em que o governo injete recursos em organizações matrizes. Foi assim que o PT silenciou instituições históricas, como, por exemplo, a União Nacional dos Estudantes (UNE). Michel Temer chegou de mansinho à reunião do G-20 na China. Passou a integrar a turma dos poderosos. O país precisa retornar aos principais salões da economia internacional. Mas a síntese de tudo o que aconteceu no Brasil, nos últimos dias, foi o generoso e espontâneo aplauso que os populares dedicaram aos policiais federais na parada de Sete de Setembro.