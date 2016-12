Alceu Moreira (PMDB-RS), relator da Reforma da Previdência na CCJ, lê o parecer sobre a constitucionalidade da proposta. Os principais eventos desta segunda-feira (12) são os seguintes:

1. Michel Temer e Henrique Meirelles, participam, às 21h, da entrega do 6º Prêmio Líderes do Brasil, em São Paulo.

2. O relator da Reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Alceu Moreira (PMDB-RS), faz a leitura de seu parecer sobre a constitucionalidade da proposta a partir das 14h.

3. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, participa de almoço de confraternização entre os dirigentes de bancos. O evento, aberto à imprensa, é promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Também participam do evento, os diretores Anthero de Moraes Meirelles (Fiscalização), Reinaldo Le Grazie (Política Monetária) e Isaac Sidney (Relacionamento Institucional).

4. Início da contagem do prazo de cinco dias para a apresentação de recurso com o objetivo de levar ao plenário do Senado o projeto de lei que migra de concessão para autorização o regime das operadoras de telefonia fixa.

5. O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, participa, em Bogotá (Colômbia), até o dia 14, da 158ª Reunião Extraordinária do Diretório do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). Participa também de reuniões com autoridades da Agência Nacional de Infraestrutura da Colômbia (ANI).

6. A presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, participa do evento:

“Estratégia para o crescimento: o papel de controle do Estado”, na FGV-Rio.

7. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ) encerra a votação do pacote de austeridade proposto pelo governo estadual.