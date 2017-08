A Câmara dos Deputados analisa, nesta quarta-feira, 16, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma política que institui o distritão e o fundo eleitoral. Inicialmente prevista para começar às 13h, a sessão começou apenas às 20h.

São necessários 308 votos favoráveis para que as medidas sejam aprovadas.

AO VIVO: Câmara vota PEC do distritão e fundo eleitoral com recurso público; acompanhe https://t.co/cGv1HEr2jE — Estadão (@Estadao) August 16, 2017

Mudança de nome do PMDB

Confirmando a análise desta semana de Marcos Queiroz da Arko Advice, na busca pela renovação pelo menos da imagem de partidos desgastados pela Lava-Jato e outras investigações, o PMDB está retomando o processo para retirar a palavra “partido” do nome e voltar a ser apenas MDB.

PMDB retoma processo para mudar de nome e voltar a se chamar MDB. https://t.co/Ay1Pkt9Rtk pic.twitter.com/pcO5WOH9nl — Folha de S.Paulo (@folha) August 16, 2017

Novas metas fiscais

Com a decisão da equipe econômica de descontingenciar entre R$ 8 bilhões e R$ 10 bilhões do Orçamento de 2017 assim que a nova meta fiscal for aprovada pelo Congresso, as emendas parlamentares poderão ter um reforço de mais de R$ 1 bilhão até dezembro. Embora parte dos parlamentares tenha se manifestado contra o aumento do déficit em R$ 20 bilhões – de R$ 139 bilhões para R$ 159 bilhões – as cotas das bancadas e dos próprios deputados para o financiamento de projetos em suas regiões ficarão maiores com a liberação de gastos.

Mudança da meta de 2017 abre espaço de mais de R$ 1 bi para emendas parlamentares https://t.co/eKlQRXvX1I pic.twitter.com/3bZX2S7W7O — Estadão (@Estadao) August 16, 2017

