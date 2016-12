Personagem da Semana: Adriana Ancelmo – a primeira dama em Bangu

Dezenove dias depois da prisão de seu marido, ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, a advogada Adriana Ancelmo teve a sua prisão preventiva decretada no âmbito da operação Calicute, um desdobramento da Lava Jato. A operação apura o envolvimento dela e de mais 11 réus em um esquema de fraudes em licitações e cobrança de propina de empreiteiras contratadas pelo Estado do Rio. Sérgio Cabral seria o líder da organização criminosa e o desvio pode chegar a R$224 milhões. Adriana Ancelmo está hoje reclusa no presídio de Bangu. Não foi possível localizar perfis de Adriana nas redes sociais. Veja como os veículos de comunicação estão cobrindo o caso.

Bola Fora Bola Dentro A vida de ostentação da ex-primeira dama, viagens, jantares, jóias e artigos de decoração em valor e quantidade incompatíveis com a fortuna declarada do marido. Diferente de Claudia Cruz, esposa do deputado cassado Eduardo Cunha, Adriana Ancelmo se manteve discreta após a prisão do marido, sem sair em defesa dele ou alegar ignorância dos fatos. É suspeita de receber remessas em dinheiro vivo de até R$300mil em seu escritório. É suspeita de ter usado seu escritório de advocacia como fachada para contratos fictícios para lavagem de dinheiro.

Globo News

O canal de notícias Globo News fez a cobertura da prisão de Adriana fazendo também uma retrospectiva da Operação Calicute, modo de ação do esquema de corrupção, participação do escritório de advocacia de Adriana e situação atual dos acusados.



Adriana Ancelmo: Ciumenta e explosiva

O Globo, por ocasião da prisão de Adriana fez um perfil detalhado da relação dela com o marido, Sérgio Cabral. A reportagem a define como ciumenta e apaixonada no casamento, porém difícil e lidar no trabalho e na política. O texto traz informações sobre os contratos do escritório de advocacia, sobre as disputas políticas de Adriana e também sobre a tragédia do Helicóptero de Cavendish. O episódio foi o estopim para a descoberta do escândalo da compra das joias. Fernando Cavendish teria comprado para Cabral presentear a mulher um anel de R$1 milhão.

Esquema de contratos

A Folha publicou um artigo sobre o repasse de recursos das maiores empresas contratadas pelo Estado ao escritório de Adriana.

Justiça nega Habeas Corpus

Conforme noticia do jornal O Globo, o pedido de habeas corpus de Adriana Ancelmo foi negado. A defesa teria também solicitado que Adriana ficasse em prisão domiciliar para estar próxima aos dois filhos. A justiça entendeu que, pela participação ativa dela no esquema, a sua prisão se fez necessária.