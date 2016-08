Personagem da semana: Celina Leão – a musa e a fera

De deputada musa à presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Sempre direta e aberta em seus posicionamentos políticos, Celina Leão (PPS), enfrenta nas últimas semanas um revés político, que a colocou nas manchetes dos principais veículos de comunicação. Afastada da presidência da Câmara Legislativa do DF, por suspeita de participação em esquema de corrupção, a parlamentar procura meios de minimizar os danos à sua imagem política. Veja como é a sua presença nas redes sociais.

Bola Fora Bola Dentro Apoio à Rodrigo Rollemberg para governador se revelou uma aposta errada, hoje são adversários políticos. Sempre se posicionou abertamente como oposição ao PT, especialmente ao ex-governador Agnelo Queiroz, facilitando o posicionamento a favor do governo Temer. Passado político ligado aos Roriz, foi citada em episódios de favorecimento sem maiores repercussões. Busca desvincular sua imagem da família. Aliada de Cristovam Buarque e José Reguffe, fez parte da coligação que apoiou a candidatura de Rodrigo Rollemberg para governador. Tenta desviar a atenção das gravações sobre suposto esquema de corrupção desqualificando seus acusadores como Liliane Roriz. Dificuldades diálogo entre oposição e base aliada de Rollemberg funcionou como apoio indireto à eleição de Celina para presidência da CLDF, tendo Liliane Roriz como vice, pela primeira vez duas mulheres no comando da casa.

Site

O site da deputada Celina Leão traz notícias sobre projetos, atuações da parlamentar e também informações de utilidade pública para a comunidade como audiências públicas, concursos e palestras entre outros.

Facebook

Instagram

No seu Instagram o foco está na atuação da parlamentar em sessões, reuniões com diversos setores da sociedade e aparições públicas da deputada. As últimas postagens trazem textos defendendo a posição da parlamentar ou apontando falhas de seus acusadores.

TV Celina Leão

Celina Leão possui também uma página de vídeos no Facebook com falas suas em sessões plenárias e entrevistas. Na última quarta-feira (25), divulgou trechos de seu discurso na CLDF onde diz estar sendo vítima de uma armação.

Twitter

No twitter Celina Leão divulga sua agenda de trabalho, bem como tópicos trabalhados nas sessões plenárias e reuniões como deputada.

Participo, agora, da palestra “Democracia, Corrupção e Justiça: Diálogos para um País melhor”, no UniCeub”. pic.twitter.com/4XakDKY5aG — Celina Leão (@celinaleao) 10 de agosto de 2016

Em reunião com integrantes da Associação de Moradores da Quadra 12, da Estrutural, recebi diversas demandas pic.twitter.com/Ic7UqeTGEs — Celina Leão (@celinaleao) 5 de agosto de 2016