Personagem da Semana: Ronaldo Caiado – pelas eleições diretas

O senador Ronaldo Caiado, líder do DEM no Senado, protagonizou um episódio curioso esta semana no plenário. Mesmo fazendo parte da base governista o Senador sugeriu que Legislativo e Executivo não deveriam temer a antecipação das eleições presidenciais. Disse que pela melhoria da condição de governar e legislar, seria necessário “um gesto maior”. Negou que estivesse pedindo diretamente a renúncia do presidente Michel Temer, mas que “ele deve ter a sensibilidade que não teve a presidente Dilma. Não é provocar as ruas e insistir em uma tese que não vai sobreviver. Ele precisa ter noção do que está sendo feito pelo governo e o que é aceito pela população”, disse Caiado. Veja como é a sua presença online:



Facebook

No perfil da rede social, Caiado divulga sua agenda no Senado, notícias relacionadas à projetos que ele critica ou defende e interage diretamente com seus seguidores. No dia da votação do projeto de abuso de autoridade, por exemplo, contra o qual Caiado fez o requerimento de ser retirado da pauta, o senador estava em licença saúde e se desculpou pela ausência, assegurando aos eleitores que outros senadores defenderiam a retirada do projeto da pauta.

Twitter

No microblog o senador divulga em detalhe suas atividade como parlamentar, trechos de falas suas no plenário, notícias e opiniões de assuntos do momento.

Caiado insinua que Temer poderia, em um ‘gesto maior’, renunciar https://t.co/9YipnDHqbL — VEJA (@VEJA) December 13, 2016

Vencemos! Projeto de lei de abuso de autoridade não foi votado em plenário e agora volta para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) December 14, 2016

PEC 55 aprovada em definitivo! Estamos blindando o país do populismo fiscal que acabou com nossa economia e priorizando saúde e educação pic.twitter.com/EAA0FAU3pZ — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) December 13, 2016

Youtube

O canal do senador possui uma extensa coletânea de vídeos sobre o trabalho de Caiado, produzidos pela assessoria do senador, captados da TV Senado e de veículos de comunicação.



Site

O site pessoal divulga a agenda do Senador Ronaldo Caiado. Repercute notícias sobre o parlamentar e sobre assuntos relacionados à projetos defendidos ou criticados por ele. A página conta com uma biografia detalhada e informações de contato com o senador.

Instagram

Assim como nas demais redes o Instagram de Caiado divulga, por meio de imagens, as ações do parlamentar. Há fotos com frases de seus discursos no plenário, reproduções de notícias e imagens relacionadas à projetos do senador.

#RonaldoCaiado #SenadordeGoiás #SenadordoBrasil Uma foto publicada por Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) em Dez 4, 2016 às 3:28 PST