A Polícia Federal e o Ministério Público Federal (MPF) ouvem depoimentos de testemunhas sobre a queda do avião que matou o ministro do Supremo Teori Zavascki. Veja os eventos desta terça (24):

1. PSD deve formalizar apoio à candidatura de Rodrigo Maia (DEM-RJ) à reeleição para a presidência da Câmara.

2. Centrais sindicais promovem manifestações contra a Reforma da Previdência em vários estados.

3. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, almoça no Ministério da Fazenda. Depois, Goldfajn tem reunião na sede do BC com o economista-chefe para América Latina do Institute of International Finance, Ramon Aracena. Por fim, a agenda de Goldfajn prevê reunião, também na sede do BC, com a presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, e com o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Eduardo Guardia.

4. Reunião de diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

5. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga Sondagem Indústria da Construção.

6. FGV divulga sondagem da indústria e Indicador de Expectativa de Inflação dos Consumidores.

7. A Confederação Nacional do Comércio divulga estudo sobre o perfil do endividamento das famílias brasileiras em 2016.

8. O Ministério Público do Trabalho (MPT) apresenta estudo sobre a reforma trabalhista proposta pelo governo federal.