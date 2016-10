Clipping: PF prende quatro policiais legislativos no Senado

A Polícia Federal cumpriu mandados de prisão preventiva, busca e apreensão nas dependências da Polícia Legislativa, no subsolo do Senado. A Operação Métis visa desarticular uma suposta organização criminosa que tentava atrapalhar investigações da Lava Jato. Entre os presos está Pedro Ricardo Carvalho, diretor da polícia do Senado e homem de confiança de Renan Calheiros (PMDB-AL).

Pela investigação da PF, originada a partir da delação de um policial legislativo, estavam sendo feitas varreduras eletrônicas anti-grampo telefônico em endereços fora do Senado, mais especificamente em imóveis ligados a dois senadores e dois ex-senadores: Fernando Collor (PTC-AL), Lobão Filho (PMDB-MA), Gleisi Hoffmann (PT-PR) e José Sarney (PMDB-MA). Ainda não está claro se os senadores souberam, pediram ou autorizaram as varreduras. “Duas especificidades deste caso tornam a prática ilegal: o fato de endereços que passaram pela vistoria estarem vinculados a pessoas investigadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal (pela prerrogativa de foro) e a utilização de recursos públicos na empreitada”, afirmou o MPF, em nota. (Folha)

Renan: Ministério Público e Polícia Federal devem ‘guardar seus limites’

Em resposta à operação Métis, da PF, Renan Calheiros, presidente do Senado emitiu uma nota defendendo a Polícia Legislativa. Segundo Renan as varreduras realizadas estão dentro da legalidade. “A Polícia Legislativa exerce suas atividades dentro do que preceitua a Constituição, as normas legais e o regulamento administrativo do Senado Federal”, escreveu. O senador afirma que o Senado irá colaborar com o Ministério Público e a Polícia Federal. Mas alfinetou: “As instituições, assim como o Senado Federal, devem guardar os limites de suas atribuições legais. Valores absolutos e sagrados do Estado democrático de direito, como a independência dos poderes, as garantias individuais e coletivas, liberdade de expressão e a presunção da inocência precisam ser reiterados”, escreveu Renan. (Estadão)

