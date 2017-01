Agenda: discussão de plano de recuperação para o Rio de Janeiro

Secretários do Ministério da Fazenda discutem com representantes do Rio de Janeiro um plano de recuperação fiscal do Estado a ser apresentado ao presidente Michel Temer. Veja outros eventos desta terça (10):

1. O líder do PTB na Câmara, Jovair Arantes (GO), lança sua candidatura à presidência da Câmara.

2. Início da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central para decidir taxa de juros.

3. Divulgação da primeira prévia do IGP-M de janeiro.

4. O IBGE divulga Pesquisa Mensal de Comércio de novembro.

5. O IBGE divulga Levantamento Sistemático da Produção Agrícola e 3º Prognóstico da Safra 2017.