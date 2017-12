PMDB fecha questão com a previdência, PSDB não

A cúpula do PSDB deveria se encontrar hoje cedo para discutir a posição do partido quanto à Reforma da Previdência, mas não foi bem o que aconteceu. Geraldo Alckmin (SP), futuro presidente da legenda, Tasso Jereissati (CE) que ocupou a presidência interinamente e Ricardo Trípoli (SP), líder da bancada na Câmara não compareceram. O evento acabou sendo realizado apenas com o presidente afastado do PSDB, senador Aécio Neves (MG), Antonio Imbassahy (BA) e Bruno Araújo (PE).

— Defendemos que o partido vote fechado na questão da Previdência. O PSDB tem compromisso com o país, tem compromisso com o fim dos privilégios – disse Aécio Neves.

Apesar da ausência Geraldo Alckmin, afirmou que é a favor da reforma, mas disse ser contra o fechamento de questão.

Reunião da Executiva do PSDB para discutir Previdência ocorre esvaziada. https://t.co/B5jUkgBPi9 pic.twitter.com/Hw7l9Qd6Oq — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) 6 de dezembro de 2017

PMDB fecha questão sobre a Previdência

PMDB, partido do presidente Michel Temer e dono da maior bancada da Câmara dos Deputados fechou questão sobre a Reforma da previdência. A expectativa é de que outras siglas da base aliada sigam o exemplo e também fechem questão a favor da matéria nos próximos dias. Sem prever punição para quem descumprir a decisão da legenda há a possibilidade de 10 a 15 deputados, dos 60 que compõem a bancada, desobedeçam a direção e votem contra.

Fernando Pimentel vira réu por corrupção

STJ recebeu por unanimidade a denúncia da PGR contra o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT). O governador está sendo acusado de corrupção passiva por ter supostamente recebido propina para favorecer a Odebrecht quando era ministro de Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior. Os ministros do STF decidiram também pelo não afastamento do cargo.

Governador de Minas vira réu por corrupção passiva. Denúncia do MPF contra Fernando Pimentel, do PT, foi recebida por unanimidade no STJ: https://t.co/i2UfcI4XR8 — GloboNews (@GloboNews) 6 de dezembro de 2017

Trump reconhece Jerusalém como capital de Israel

Surpreendendo a diplomacia mundial Donald Trump anunciou no início da semana que transferiria a embaixada americana para Jerusalém reconhecendo a cidade dispuada por palestinos e israelenses como capital de Israel. A expectativa é de que isso fosse um processo gradual, mas Trump defendeu a decisão em um pronunciamento onde disse que a mudança estava prevista em lei e havia sido repetidamente postergada aguardando o momento em que a paz fosse alcançada. Segundo o presidente americano não se pode alcançar novos resultados repetindo antigas decisões e por isso decidiu não mais renunciar ao que a lei americana determina: a mudança da embaixada e o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel. Assista o pronunciamento completo do presidente dos Estados Unidos.

Com informações do Estadão, O Globo e Globo News.