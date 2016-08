No segundo dia do julgamento final do impeachment, Senado ouve testemunhas da defesa de Dilma Rousseff. O primeiro dia foi marcado por bate-boca entre os senadores, veja o resumo. Outros eventos importantes na Política Brasileira, na agenda desta sexta (26):

1. Começa a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV.

2. Aneel divulga bandeira tarifária de setembro, que pode passar de verde para amarela.