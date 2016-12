Popularidade de Temer despenca

A nova pesquisa Datafolha trouxe péssimas notícias para o presidente Michel Temer. Na comparação com a sondagem realizada em junho passado, a avaliação negativa (“ruim”/“péssimo”) do governo cresceu 20 pontos percentuais. No mesmo período, a avaliação positiva (“ótimo”/“bom”) caiu quatro pontos, enquanto o índice “regular” baixou oito pontos (ver tabela abaixo).

Vale registrar que essa pesquisa não captou o impacto da delação premiada da empreiteira Odebrecht com menções a Michel Temer, o que significa que o cenário pode estar ainda mais crítico para o governo. E a situação não tende a melhorar com a tramitação da Reforma da Previdência no Congresso. Segundo o Datafolha, o aumento da desaprovação do governo está relacionado, principalmente, à crise na economia.

Crise econômica aumenta desaprovação

Para 66% dos entrevistados, a inflação vai aumentar; 67% esperam crescimento do desemprego. Quanto ao poder de compra, 59% acreditam que vai diminuir; 65% avaliaram que a situação econômica piorou nos últimos meses. Em relação ao futuro, 41% acham que a economia vai se deteriorar.

Outro dado ruim é que a avaliação positiva (10%) do governo de Michel Temer já é inferior à registrada em abril para a ex-presidente Dilma Rousseff (13%). A avaliação negativa de Temer (51%) ainda é mais baixa do que a da presidente afastada em Agosto (63%).

Porém, na comparação entre os dois governos, 40% afirmaram que a gestão de Michel Temer é pior; 34% acreditam que é igual à de Dilma Rousseff; e 21% dizem que o atual governo é melhor.

Esse resultado pode ser explicado pela situação da economia. Como a população não sente melhora no ambiente econômico do dia a dia, acaba avaliando negativamente o governo Temer.

Outra notícia negativa é que 63% dos entrevistados são favoráveis à renúncia do presidente Michel Temer em favor da convocação de novas eleições. Apenas 27% dos ouvidos são contra essa possibilidade.