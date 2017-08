Presidente interino, Rodrigo Maia se reúne com centrais sindicais

Destaques da agenda do dia

1. Representantes das centrais sindicais se reúnem com o presidente interino, Rodrigo Maia, para discussão sobre uma nova contribuição sindical.

2. Prevista sessão do Congresso para votar projeto que trata da revisão das metas fiscais de 2017 e 2018.

3. A Câmara deve concluir a votação da MP 777/17, que institui a Taxa de Longo Prazo (TLP).

4. A Câmara também pode votar a proposta de emenda à Constituição que trata da cláusula de desempenho e fim das coligações nas eleições proporcionais.

5. Prefeitos entregam a deputados, em Brasília, lista de prioridades de capitais e cidades médias.

6. Sindicatos do setor elétrico se reúnem, em Brasília, para discutir o calendário de manifestações em setembro contra a privatização da Eletrobras.

7. O Supremo Tribunal Federal julga a constitucionalidade da Medida Provisória nº 746/16, que trata da Reforma do Ensino Médio.

8. O Banco Central divulga o resultado das contas do setor público consolidado em julho.

9. A Organização Mundial do Comércio (OMC) divulga relatório condenando diversos programas brasileiros, entre os quais o Inovar-Auto, de incentivo à inovação tecnológica e adensamento da cadeia produtiva de veículos; a Lei de Informática e o Programa de Incentivos ao Setor de Semicondutores; os programas de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV Digital e de Inclusão Digital.

10. A CPI do BNDES realiza audiência pública com o procurador do Ministério Público junto ao TCU, Júlio Marcelo de Oliveira; e o diretor financeiro do BNDES, Carlos Thadeu de Freitas Gomes.

11. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara faz audiência pública com o secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano.

12. O Presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, lança campanha nacional para incentivar a circulação de moedas no País.

13. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga relatório sobre Coeficientes de Abertura Comercial.

14. Divulgação do IGP-M de agosto.

15. O IBGE divulga estimativas de População dos Municípios de 2017.