Governo e congresso entram em acordo e decidem deixar para fevereiro de 2018 a votação da Reforma da Previdência. Mesmo com o PSDB fechando questão em apoio à reforma de Michel Temer, o total de 308 votos necessários não foram alcançados. Então o Palácio do Planalto decidiu aguardar o retorno do recesso parlamentar.

A notícia teve efeito imediato no mercado financeiro e o índice Ibovespa teve queda de 1,22%. O dólar também teve fechou em baixa de 0,36%, para R$ 3,317. O dólar à vista teve queda de 0,49%, para R$ 3,314. A repercussão negativa vem do esperado grau de dificuldade para aprovar as mudanças em ano eleitoral.

Reforma da Previdência só será votada em fevereiro; decisão foi acordada entre o governo e presidentes da Câmara e do Senado: https://t.co/z6I22c7Bib #GloboNews pic.twitter.com/keKVmVoFEZ — GloboNews (@GloboNews) 13 de dezembro de 2017

Autofinanciamento de campanha

Congresso derrubou o veto do presidente Michel temer ao artigo que proibia o autofinanciamento ilimitado em campanhas políticas. Segundo o entendimento dos parlamentares isso criaria uma desigualdade onde apenas candidatos ricos seriam beneficiados. Com a derrubada do veto presidencial os limites de financiamento pessoal dos candidatos será o mesmo de pessoas físicas, até 10% da renda bruta do ano anterior. Mas esse limite ainda pode ter de ser resolvido na justiça.

Ainda está em discussão também se as regras serão válidas já em 2018. A promulgação da reforma eleitoral ocorreu em outubro mas a data de derrubada do veto ocorreu somente agora, menos de um ano antes da próxima eleição. Os tetos de campanha continuam sendo: presidente R$70 milhões; governador de R$2,8 milhões a R$21 milhões (a depender da quantidade de eleitores do estado), senador de R$2,5 milhões a R$5,6 milhões; deputado federal R$2,5 milhões e deputado estadual/distrital R$1 milhão.

Congresso proíbe que candidato financie toda a sua campanha https://t.co/urQW0cyhXU — Folha de S.Paulo (@folha) 13 de dezembro de 2017

Joaquim Barbosa ainda está decidindo sobre convite do PSB

Cada vez mais próximo de definir sua candidatura, o ex ministro do STF, Joaquim Barbosa estaria analisando o campo de alianças do PSB e construindo uma pauta de campanha. Lideranças do partido deixaram claro que não haverá prévias no partido mas alertam que a definição da candidatura deve ser acelerada.

“Nós falamos que o tempo da legislação é um e o tempo para fazer política é outro. Se deixar para definir em abril pode ficar tardio”, disse o líder na Câmara, Júlio Delgado (MG).

Com informações do Estadão, Folha e Globo News