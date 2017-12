Previdência: o fantasma Kandir sobre um (de novo) PSDB vacilante

Em 1998, o governo FHC conseguiu a proeza (dada sua impopularidade na época) de obter o limite do limite dos votos necessários para aprovar a mudança na idade mínima da reforma da Previdência. Em uma tarde de votações tensas, o pênalti decisivo caiu nos pés do deputado tucano e ex-ministro Antônio Kandir.

Pior do que os erros de marcação na final contra a França naquele mesmo ano, Kandir fez o improvável e se absteve da votação. Faltou um voto: o dele.

Foi um erro ou um “erro”? Não importa, o que ocorreu ali colaborou e muito para o déficit da Previdência que vivemos hoje. É claro que, aprovada na época, ainda estaria longe da perfeição. Mas não estaríamos nesse desespero.

Previdência: uma segunda oportunidade para o PSDB

Passados 18 anos desde Kandir, a condição determinante para que o partido ingressasse na coalizão pós-impeachment era nada menos do que a aprovação da reforma da Previdência. Com economistas brilhantes e políticos hesitantes, o PSDB sabia que a Previdência era uma mulinha carregando infinitamente mais peso do que aguenta. Naquele momento, em julho de 2016, os tucanos mostravam pulso e bradavam: sem Previdência, não há coalizão.

O ano se desenrola com crises e mortes políticas. O governo sobrevive a ataques legítimos e outros nem tanto. O PSDB segue falando da Previdência e de que “não temos tempo a perder”. Seus ministros Bruno Araújo, Aloysio Nunes e posteriormente Antônio Imbassahy são frequentemente elogiados no Palácio do Planalto.

O esmagador peso eleitoral

O governo segue mas com a popularidade rasteira. Essa, que era firmemente ignorada, passa a ser preocupante à medida que o ano eleitoral se aproxima. O peso eleitoral tende a esmagar o valor da importância de outros projetos e objetivos. É exatamente neste momento que nos encontramos.

Deputados que votariam a favor da reforma da previdência se colocam em dúvida. Por quê? Eleições. Deputados que lutavam abertamente a favor agora estão calados. Por quê? Eleições. O PSDB que “a la Baggio” isolou o pênalti decisivo e só entrou no governo por conta da previdência está quieto e em dúvidas. Por quê? Eleições, é óbvio.

Kandir pode ter de fato errado o botão na hora da votação. Ou pode ter deliberadamente feito o que fez por convicção. Independente da razão, se trata de um erro, ou equívoco, menor do que o que os tucanos estão fazendo nesse momento. Estão virando as costas para o argumento principal de sua entrada no governo. Qualquer coisa, além de fechar questão para essa votação não só representa uma esquizofrenia política, mas coloca em dúvida até que ponto o PSDB tem força para liderar o país em um momento tenso e complicado que durará no mínimo mais 4 anos.

Eleição é a convocação, Previdência é a Copa do Mundo.

Publicado na GQ Brasil em 07/12/2017