Previdência: articulações prosseguem

O presidente Michel Temer continua com o esforço de conseguir apoio dos aliados para aprovar a Reforma da Previdência.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), chegou a sugerir o dia 6 de dezembro para dar início à votação. Por conta disso, as centrais sindicais convocaram greve geral para o dia 5. A data da votação continua indefinida.

Como esta é a última semana de novembro, o governo entra numa etapa crucial, pois começa a contagem regressiva para o início do recesso parlamentar, a partir do dia 23 de dezembro.

O IBGE divulga o PIB do terceiro trimestre do ano

Na sexta-feira (01/12), o IBGE divulga o resultado do PIB relativo ao terceiro trimestre do ano. Os dados do segundo trimestre indicaram um crescimento de 0,2% na comparação com os do primeiro.

Dados do Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br), prévia do PIB, mostram que na comparação do trimestre encerrado em setembro deste ano com o mesmo período de 2016, o IBC-Br avançou 1,45%.

As projeções do mercado em relação ao PIB indicam um crescimento de 0% na comparação com o último trimestre e de 1% em relação ao terceiro trimestre do ano passado.

TENDÊNCIA: Crescimento em torno de 1% em relação ao terceiro trimestre de 2016