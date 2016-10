Primeiro grande teste do ajuste fiscal na Câmara

Esta semana será votada a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Gastos Públicos, que fixa um teto para o orçamento dos três poderes pelos próximos 20 anos. Será o primeiro grande teste do ajuste fiscal proposto pelo presidente Michel Temer.

A votação na Comissão Especial na semana passada, apesar de longa (das 11h às 19h), foi tranquila. O governo venceu com ampla margem (23 votos favoráveis e sete contrários).

Mas, no plenário da Câmara, a batalha será mais intensa. Tanto a realização da votação quanto seu placar serão importantes sinalizadores da motivação dos congressistas quanto à necessidade do ajuste fiscal. Essa primeira votação também será um importante indicador da viabilidade de aprovação da Reforma da Previdência, que deve chegar este mês ao Congresso Nacional.

Descontentamento

Temer tem maioria na Casa, mas seus integrantes não estão totalmente satisfeitos com o tratamento que vêm recebendo do Planalto, ao qual têm enviado sinais de descontentamento. Na semana passada, por exemplo, a base não concluiu a votação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Também não garantiu um quórum mínimo de 51 deputados na sexta-feira (07) para permitir a votação da PEC dos Gastos já nesta segunda-feira. Agora, terá que ser aprovado um requerimento de quebra de interstício para que o pleito ocorra na terça.

No fim de semana, o presidente Michel Temer organizou um encontro no Palácio do Planalto com cerca de 200 deputados para sanar dúvidas quanto à PEC e fortalecer ainda mais a votação à favor do projeto.