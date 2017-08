Leitura obrigatória: Procuradoria recorre por maior pena a Lula

Após ter sido condenado a 9 anos e seis meses de prisão pelo juiz Sérgio Moro no caso do triplex no Guarujá, o ex-presidente Lula enfrenta nova adversidade. A força-tarefa do Ministério Público Federal, da Operação Lava-Jato, recorreu da sentença ao Tribunal Regional Federal, pedindo uma pena maior a Lula. Pediram, ainda, condenação por lavagem de dinheiro, pelo armazenamento de bens pessoais do ex-presidente pela Granero, custeados pela OAS.

MPF pede aumento de pena de @LulapeloBrasil e condenação também pelos gastos com acervo. https://t.co/RAYKfNA7SF pic.twitter.com/gHeZfp43YD — O Globo Brasil (@OGloboPolitica) July 31, 2017

Meirelles admite re-análise da meta fiscal

Henrique Meirelles afirmou nesta segunda (31) que apesar de a meta do déficit de R$ 139 bi nas contas públicas deste ano está mantida por enquanto, mas admitiu que o assunto está em discussão com a equipe econômica de Temer.

Ele afirmou que os índices econômicos estão sendo monitorados, e citou a queda na arrecadação de tributos. A evolução desta será essencial para futuras decisões.

Henrique Meirelles (Fazenda) reconhece que necessidade de mudança da meta fiscal está sendo analisada. Foto: Nilton Fukuda/Estadão pic.twitter.com/kRROPXA9jV — Broadcast (@AgenciaEstado) July 31, 2017

Janot volta a pedir prisão de Aécio Neves ao STF

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, voltou a pedir a prisão do senador Aécio Neves, presidente licenciado do PSDB, no caso em que ele é acusado de pedir e receber R$ 2 milhões do empresário Joesley Batista. Janot também pediu para afastamento de Aécio do mandato de senador. Pedidos anteriores de afastamento e prisão foram rejeitados em decisão monocrática do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF). Caberá agora a Primeira Turma decidir sobre o assunto.

Em maio, o ministro Edson Fachin, também do STF, determinou o afastamento de Aécio do exercício do mandato, mas negou o pedido de prisão. Posteriormente, o caso mudou de relator: saiu do gabinete de Fachin, e foi para o de Marco Aurélio. Em junho, ele aceitou recurso da defesa e permitiu que Aécio voltasse ao Senado. E negou novo pedido de Janot para determinar a prisão do parlamentar.

Janot pede prisão de Aécio Neves mais uma vez https://t.co/Twjq4WCBnv pic.twitter.com/KyjhzURyQP — Estadão (@Estadao) July 31, 2017



