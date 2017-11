Temer lança programa emergencial para o RJ

1. O presidente Michel Temer participa (10h) de cerimônia de lançamento do Programa Emergencial de Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e seus Municípios. Às 16h, participa de cerimônia de entrega do cartão Reforma. Às 18h, tem reunião com o ministro da Educação, Mendonça Filho.

Veja outros destaques da agenda do dia:

2. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, reúne-se com o presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), Alexandre Barreto de Souza, em Brasília.

3. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, segue no encontro bimestral de Presidentes de Bancos Centrais, promovido pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS), em Basileia, na Suíça.

5. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga o relatório Indústria em Números.