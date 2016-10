Três importantes temas já provocam divergências no PSDB: a escolha da nova cúpula partidária, a escolha dos novos líderes tucanos no Congresso Nacional e a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados.

Como o presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves (MG), não pode disputar um novo mandato no comando da legenda, dirigentes tucanos entendem que o momento é ideal para renovar a presidência da legenda, sobretudo diante da emergência de novos líderes.

Mesmo sem poder continuar no comando nacional do PSDB, Aécio Neves quer que um tucano ligado a ele ocupe seu lugar. Por isso tem preferência pelo nome do também senador Cássio Cunha Lima (PB).

Alckmin deseja emplacar um aliado seu na presidência nacional do PSDB ou então alguém que seja favorável à realização de prévias para escolher o candidato tucano à Presidência da República em 2018.

O governador paulista também conta com a simpatia do chanceler José Serra (PSDB-SP) dentro do movimento que visa reduzir a influência de Aécio Neves no Congresso. Hoje, além de presidir o PSDB nacionalmente, Aécio conta com aliados na liderança da Câmara (deputado Antônio Imbassahy-BA) e do Senado (Cássio Cunha Lima-PB).

Entre os alckmistas, que apoiam o governador Geraldo Alckmin, e os serristas, ligados a José Serra, a avaliação é que deveria haver uma “divisão mais equânime” entre os grupos na Executiva Nacional e também nos postos que o partido terá no Congresso.

O primeiro embate ocorrerá em dezembro deste ano, quando se definirá o novo líder do PSDB na Câmara. A disputa seguinte será a escolha do candidato tucano à presidência da Casa, marcada para fevereiro de 2017.

Entre os tucanos cotados para a presidência da Câmara estão os deputados federais Antonio Imbassahy (BA) e Carlos Sampaio (SP), ambos do grupo de Aécio, além de Jutahy Junior (BA), ligado a Serra.

Jutahy não descarta disputar a liderança do partido na Câmara, desde que haja um acordo pelo seu nome entre os diferentes grupos do partido. Próximo de Aécio, o deputado tucano Marcus Pestana (MG) também disputa a indicação.

O foco do grupo de Geraldo Alckmin é emplacar um aliado na presidência da Câmara dos Deputados.

Caso Aécio não demonstre a Alckmin disposição para abrir espaço ao governador de São Paulo no comando da sigla, a ala ligada a Alckmin, não só no PSDB, mas em partidos como o PSB, poderá dar suporte a uma candidatura alternativa à dos tucanos para a presidência da Câmara, rachando a sigla. Entre os deputados do PSB, o nome de Heráclito Fortes (PI) é lembrado como um potencial candidato à presidência da Câmara que poderia ser apoiado por Alckmin.

Por trás desse ambiente interno de divergências está a sucessão presidencial de 2018. Após o grande desempenho do PSDB nas eleições municipais de outubro, os nomes de Aécio, Alckmin e Serra ganharam mais relevância na bolsa de apostas.

Hoje, a disputa tucana gira mais em torno de Aécio e Alckmin. Porém, Serra é uma alternativa que não pode ser considerada fora do jogo.