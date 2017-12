Deputado Betinho Gomes (PE), vice-líder do PSDB na Câmara, em entrevista ao Blog da Política Brasileira respondeu sobre a Reforma da Previdência, a convenção do partido e o futuro dos ministros tucanos com o desembarque do governo:

Como o PSDB vê a recusa do governo em negociar propostas do partido para a Reforma da Previdência?

Primeiro, quero dizer que o PSDB não apresentou nenhuma nova proposta. De fato, havia um estudo encomendado pela liderança, mas não foi formalizado. E isso não vai ser determinante para o posicionamento da bancada neste momento da discussão em torno da reforma. O fato concreto é que o governo não tem os votos [necessários para a sua aprovação] e eu percebo que há uma tentativa de transferir ao PSDB a responsabilidade pela falta de votos na Câmara. Isso me parece uma estratégia de comunicação que o governo estabeleceu para nos responsabilizar. Coisa que não é verdade, porque a base aliada não quer votar a reforma.

A convenção do partido esta semana vai mesmo sacramentar a saída do governo?

A convenção do PSDB vai, primeiro, sacramentar a nossa unidade interna. Depois, apresentar, possivelmente, um nome para a disputa em 2018, que deverá ser o do nosso governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. E, naturalmente, dizer que nós vamos continuar ajudando o Brasil a fazer aquilo que é necessário para recuperar a economia. Lembro sempre que o PSDB, estando ou não estando no governo, apoiou as principais pautas que o governo apresentou, que foram fundamentais para a recuperação da economia. Cito a PEC do Teto de Gastos, a Reforma Trabalhista, a TLP para definir a nova taxa de juros do BNDES, a Reforma do Ensino Médio. Enfim, as pautas que aqui foram aprovadas sempre contaram com o apoio de nosso partido.

Confirmada a decisão de desembarcar do governo, haverá algum tipo de sanção para quem não deixar os cargos?