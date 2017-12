Geraldo Alckmin faz primeira reunião da Executiva do PSDB, como presidente do partido, para discutir, entre outros temas, a posição do partido em relação à reforma da Previdência.

Veja outros destaques da agenda do dia

1. O presidente Michel Temer se reúne (9h30) com o deputado Ricardo Teobaldo (PODE/PE), líder do PODEMOS na Câmara. Às 10h30, tem reunião com a Confederação Nacional dos Municípios e Associações e Federações Estaduais e prefeitos. Às 16h30, tem encontro com Ricardo Barros, ministro da Saúde e Cida Borghetti, vice-governadora do Paraná. Às 17h, recebe ACM Neto, prefeito de Salvador.

3. A Câmara pode votar a Medida Provisória nº 795/17, que cria um regime especial de importação de bens a serem usados na exploração, no desenvolvimento e na produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos.

5. A Comissão Especial da Câmara que analisa o projeto de lei da reoneração da folha de pagamento discute o parecer do relator, Orlando Silva (PCdoB-SP).

6. O relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da JBS, Carlos Marun (PMDB-MS), apresenta seu parecer final.

7. A Comissão Mista de Orçamento pode votar o parecer final do deputado Cacá Leão (PP-BA) ao relatório final do Orçamento de 2018.

8. A Comissão Especial sobre Planos de Saúde (PL nº 7.419/06) da Câmara pode votar o parecer do relator, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN).

9. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado ouve o ministro da Saúde, Ricardo Barros, sobre o tratamento de doenças raras no Brasil.

10. O Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participa do seminário “Pensando o Brasil Grande”, organizado pelo Grupo ABC.

11. O Ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, participa do Fórum Estadão Infraestrutura.

12. O Presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, apresenta o balanço de 2017 e do primeiro ano da Agenda BC+.

13. O Supremo Tribunal Federal (STF) julga se a Polícia Federal tem legitimidade para formalizar acordos de delação premiada.

14. O Supremo Tribunal Federal (STF) julga a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) sobre a proibição ao uso de aditivos em produtos fumígenos.