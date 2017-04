Os principais eventos desta sexta-feira são os seguintes:

1. O IBGE divulga o IPCA de março.

2. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, tem reunião com o presidente da MasterCard no Brasil, João Pedro Paro Neto, por videoconferência. À noite, Goldfajn participa da cerimônia de posse de Edmar Bacha na Academia Brasileira de Letras (ABL).

3. PT promove, até domingo, o VI Congresso Nacional do partido para eleger direções estaduais e nacional.