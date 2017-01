Reunião do Diretório Nacional do PT discute estratégia de ação contra as reformas do governo Temer. Veja os eventos desta sexta (20):

1. O ministro da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU), Torquato Jardim, participa, até o dia 28, em Berlim, de reunião do BRICS e do Grupo de Trabalho Anticorrupção do G-20.

2. O Ministério do Trabalho divulga o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados de dezembro (CAGED).

3. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga a Sondagem Industrial.

4. O diretor de Política Monetária do Banco Central, Reinaldo Le Grazie, reúne-se com representantes do Modal Asset Management. Na sequência, encontra-se com o presidente da BM&FBovespa, Edemir Pinto.

5. Donald Trump toma posse como presidente dos EUA.