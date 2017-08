Governo pode apresentar as alterações do Refis

O Governo pode apresentar aos líderes aliados propostas de alterações à MP 783/17, que trata do Refis.

Destaques do dia

1. O Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, a Ministra-chefe Advocacia Geral da União (AGU), Grace Mendonça e o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Bruno Dantas, entre outros, participam do seminário do Insper sobre Sistema de Justiça e os Novos Desafios.

2. O Brasil apresenta pedido formal à Organização Mundial do Comércio (OMC) solicitando abertura de painel para tratar da disputa com o Canadá, por causa dos subsídios concedidos pelo governo daquele país à produção dos aviões C-Series, da empresa Bombardier.

3. O Banco Central divulga, em Porto Alegre, o Boletim Regional, com dados e indicadores econômicos de cada região do país.

4. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI).