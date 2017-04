Apresentação das propostas de reforma nas comissões especiais

O presidente Michel Temer promove café da manhã com deputados da base aliada para discutir reforma da Previdência.

Os principais eventos desta terça-feira são os seguintes:

1. O relator da Reforma da Previdência, Arthur Maia (PPS-BA), apresenta seu parecer na Comissão Especial que discute o tema.

2. O relator da Reforma Trabalhista, Rogério Marinho Maia (PSDB-RN), apresenta seu parecer na Comissão Especial que discute o tema.

3. A Câmara pode votar urgência para a Reforma Trabalhista. Também pode votar projeto de lei que cria o Regime de Recuperação Fiscal dos Estados.

4. A Comissão Especial da Reforma Política discute o parecer do deputado Vicente Cândido (PT-SP), que propõe o voto em lista e o financiamento público de campanha.

5. A Comissão de Legislação Participativa da Câmara e a Comissão do Trabalho realizam seminário sobre Reforma Trabalhista com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Inves Gandra Filho, entre outros.

6. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado realiza audiência pública sobre os impactos da Reforma da Previdência na economia dos pequenos municípios das regiões Norte e Nordeste com Paulo Ziulkoski, Presidente da Confederação Nacional dos Municípios, e outros.

7. O Presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, participa da abertura de fórum do Itaú Unibanco em São Paulo. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também comparece ao evento, às 12h40

8. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, viaja para os Estados Unidos, onde participa em Washington das reuniões de Primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial.

9. O Banco Central divulga a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, quando o colegiado reduziu de 12,25% para 11,25% a taxa básica de juros.