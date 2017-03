Reforma Política: consenso ainda difícil

O relator da Reforma Política, deputado Vicente Cândido (PT-SP), promete apresentar seu parecer no dia 4 de abril.

São dois os principais pontos de sua proposta. O primeiro é a lista fechada para as eleições de deputados e vereadores em 2018, 2020 e 2022. Já a partir de 2026, seria adotado o chamado sistema distrital misto, pelo qual o eleitor vota no partido e no candidato.

Ele também vai propor o sistema de financiamento para campanhas de deputados em que 70% dos recursos sejam públicos e 30% venham de contribuições de eleitores, no limite de um salário mínimo e com proibição de autofinanciamento.

De acordo com o cronograma traçado por Cândido, a reforma seria votada em maio na Câmara, começando sua tramitação em junho no Senado. Esse cronograma é especialmente otimista e coincide com o da Reforma da Previdência.

Financiamento, foro privilegiado e insatisfação popular

Os parlamentares estão preocupados com três aspectos. O primeiro é resolver o problema do financiamento das campanhas eleitorais. Será a primeira eleição para presidente, governador, senador, deputados federal e estadual sem o financiamento privado. O objetivo seria instituir um fundo eleitoral destinado a financiar campanhas.

O segundo aspecto diz respeito à preocupação de anistiar caixas 1 e 2 nas campanhas. Decisão recente do Supremo, segundo a qual até mesmo doações declaradas à Justiça Eleitoral podem ser investigadas se houver indício de vantagem indevida, deixou o meio político atônito.

Mais do que tudo, os congressistas estão preocupados com sua reeleição em 2018, a fim de manter o foro privilegiado. Nesse sentido, a lista fechada garantiria os atuais deputados federais nas primeiras posições, com elevada chance de conquistarem um novo mandato.

Sem a lista fechada, dada a insatisfação com a política tradicional, é possível que o Congresso registre uma renovação considerável. Com isso, o novo sistema seria uma forma, sobretudo dos investigados pela Operação Lava-Jato, de conquistar um novo mandato e preservar o foro privilegiado.

Em 2007, a Câmara tentou votar a lista fechada. A ideia foi derrotada por 252 votos a 181. Hoje, mais uma vez, o risco é alto. O próprio relator reconheceu que se fosse a voto ela não seria aprovada.

O presidente Michel Temer, em entrevista a uma emissora de televisão, afirmou não ter simpatia pela fórmula. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse que sua adoção tem como objetivo evitar que a Lava-Jato vá adiante.