O blog da Política Brasileira, com colaboração da Arko Advice, elaborou cronograma de tramitação da PEC 287/16, da Reforma da Previdência, a partir das seguintes premissas:

O texto será votado pela Comissão de Constituição e Justiça ainda neste ano A instalação da Comissão Especial será no dia 20/12 Haverá recesso parlamentar em janeiro Serão respeitados os prazos regimentais mínimos O Senado não fará mudanças em relação ao texto da Câmara Apesar do cenário político conturbado, ele não terá impacto na tramitação da reforma

A partir das premissas acima, temos:

Cronograma

15/12/16: Aprovação da PEC na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara

20/12/16: Instalação da Comissão Especial

21/02/17: Votação do parecer do relator na Comissão Especial

07/03/17: Início da votação no Plenário da Câmara em 1º turno

21/03/17: Conclusão da votação em 1º turno

29/03/17: Votação em 2º turno e envio ao Senado

02/05/17: Votação na CCJ do Senado

16 e 17/05/17: votação em 1º turno no Plenário do Senado

30/05/17: Votação em 2º turno no Plenário do Senado

01/06/17: Promulgação da emenda