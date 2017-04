Michel Temer fixa pontos da Reforma da Previdência

O presidente Michel Temer reuniu-se com o relator da Reforma da Previdência, Arthur Maia (PPS-BA). A reunião foi para acertar detalhes da proposta da reforma da previdência que Maia discutirá com os senadores na semana que vem. Após o encontro, o relator concedeu uma entrevista coletiva sobre o tema.

Veja os principais pontos definidos:

A Editora Três, que publica a revista “Isto É” e “Isto É Dinheiro” organizou um debate sobre a Reforma da Previdência. Representando o governo participaram, Marcelo Caetano, Secretário de Previdência e Mansueto Almeida, Secretário de Acompanhamento Econômico, do Ministério da Fazenda. Participaram também: Marcos Lisboa, presidente do Insper, professor Darcy Francisco, especialista em previdência.

Os convidados responderam perguntas dos mediadores e também perguntas enviadas pela internet. Entre os pontos principais destacou-se que, mais do que o déficit da previdência, a urgência em fazer a reforma é o ritmo de envelhecimento da população brasileira, que causará uma explosão no número de pensionistas, podendo levar o Brasil a gastar 20% do PIB em benefícios, em 2060. O debate foi transmitido pela Tv NBR