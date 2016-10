Os riscos da política

A política no Brasil anda em círculos. As pessoas em posição de mando têm horror a decidir. Adiam o que podem e criam etapas infindáveis antes do desenlace final. Reforma da previdência é um bom exemplo. O governo FHC fez uma reforma justamente para aumentar o tempo de contribuição e evitar a aposentadoria precoce. Conseguiu em parte. O então presidente Lula também andou pela área. Conseguiu o prodígio de fazer os aposentados continuarem a pagar pela aposentadoria. É um absurdo, mas está vigor até hoje.

A reforma da previdência do governo Temer é, na realidade, um assunto político. É a maneira de mobilizar a sociedade em torno de um objetivo. Não vai salvar o sistema, nem evitar que no futuro novas reformas apareçam sob os mais variados pretextos. Brasília foi construída com investimentos dos institutos de previdência. Ninguém faliu. Nos governos militares, os agricultores ganharam o direito de se aposentar sem contribuir. Mais recentemente, a ex-presidente Dilma fundiu os ministérios da previdência e do trabalho recuando no tempo. Mas abriu os cofres do FGTS, um direito do trabalhador criado por Roberto Campos nos primeiros dos governos militares, para pagar seus devaneios.

Urgência x Conveniência

As urgências mudam de acordo com as conveniências. Reforma política vai e vem ao longo das oportunidades. Dezenas de comissões foram formadas, em tempos diferentes, na Câmara e no Senado, para propor algum tipo de mudança na legislação eleitoral. Normalmente a comissão chega ao final, entrega uma proposta, todos são a favor, mas o texto nunca é votado. Agora, ao que parece, há consenso para adotar a cláusula de barreira (que já existiu no país, mas foi revogada pelo Supremo Tribunal) e a proibição de coligação nas eleições proporcionais. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, levanta a possibilidade do voto em lista fechada. O eleitor não escolhe o eleito. O partido faz isso por ele.

Mas o debate sobre reforma política e previdência não esconde a necessidade de mexer também no sistema tributário nacional, que é uma colcha de retalhos, injusto, progressivo e inibidor de investimentos. Funciona contra o país, embora tenha enorme peso na renda dos assalariados. O país arrecada muito, gasta mal e ainda padece da doença crônica da roubalheira. Rouba-se muito no Brasil. Pero Vaz Caminha ao anunciar a descoberta da nova terra engatou um pedido de emprego para um familiar seu. Abriu a temporada de apadrinhamentos. Os portugueses vinham ao Brasil colônia para enriquecer. Esse comportamento de predador persiste até hoje.

A casa já caiu

Neste quesito as coisas estão mudando ou tendem a mudar. A prisão de Eduardo Cunha deixou o Congresso sem fôlego. Ele auxiliou dezenas de colegas em suas respectivas campanhas eleitorais. Conhece os bastidores da política e participou da turma de Michel Temer. Se resolver abrir a boca, cai a casa. De certa forma, a casa já caiu. As pessoas apenas não perceberam. O senador Renan Calheiros pretende votar o projeto de lei que trata de abuso de poder. É o arranco de cachorro atropelado. A última tentativa de se proteger contra os avanços conseguidos pelos procuradores e a política. Demonstra certo desespero.

A prisão de Eduardo Cunha é fato novo na política brasileira. Nunca houve nada parecido antes. Um senador, no pleno exercício de seu mandato, já havia aberto o rota para a prisão de Curitiba. Gim Argelo, ex-senador, também caminhou no mesmo rumo. E agora o ex-todo poderoso Eduardo Cunha caminha para ficar um bom tempo na cela de 12 metros quadrados na capital paranaense. Lá vai encontrar o empresário Marcelo Odebrecht, ex-presidente da maior empreiteira do Brasil, com obras de vulto de diversos países da América do Sul, da África e da Europa. Está vendo o sol nascer quadrado há mais de ano.

O mérito de o governo Temer está em conduzir o Brasil a um porto razoavelmente seguro em 2018, quando haverá eleições presidenciais. Ele é realmente provisório no sentido de que a realidade é maior que sua presença. As investigações vão longe, mas o governo tem prazo para acabar. Se conseguir chegar ao final com a situação financeira equilibrada e a cena política harmonizada terá alcançado seu limite máximo. Fora daí, tudo é risco.